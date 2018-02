Mario Segall, neto de Lasar Segall, doará 110 obras de seu acervo particular ao Museu Lasar Segall – único museu federal em São Paulo. São pinturas sobre tela e papel, desenhos e gravuras produzidas pelo avô entre os anos de 1905 e 1955.

Marta Suplicy recebe amanhã, em nome do governo, as obras. Na sede do museu.