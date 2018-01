Rodrigo Mauro, da ONG Viva Pacaembu, está, desde a semana passada, falando com órgãos públicos – como Prefeitura, CET e PM – para garantir a segurança dos moradores do bairro, hoje, no jogo do Corinthians pela Libertadores.

Muitos torcedores já afirmaram que, proibidos de entrar no estádio pela Conmebol, ficarão no entorno da arena e na Praça Charles Muller.

Sob alerta 2

“Não somos contra a torcida. A praça é pública. Nossa preocupação se estende à segurança dos torcedores e também de imóveis tombados da região”, afirma o presidente da associação de moradores.

Sob alerta 3

Apesar de os jogos no Pacaembu não serem um problema para os moradores, não é a primeira vez que eles se mobilizam com queixas desse tipo.

A situação, esclarece Mauro, melhorou bastante. “Mas ainda temos uma preocupação com ambulantes e ônibus fretados que estacionam em ruas residenciais”, explica.