Só para barbudo

Há dois anos, Samuel Tonin decidiu deixar a barba crescer. Em pouco tempo se deu conta de que cuidar dela não seria tarefa fácil. Criou então, em janeiro de 2014, com outros amigos barbudos, uma página no Facebook para falar sobre o assunto. Foi ali que percebeu um mercado a ser explorado – e assim começou a nascer a Sobrebarba, primeira marca brasileira de produtos destinados a cuidar da barba.

Passou um ano ouvindo a opinião de seus mais de 20 mil seguidores. “A cada post eles nos ajudavam na criação dos produtos, na escolha das essências e até das embalagens. Como um reality show.” E, no começo do ano, colocou no ar seu e-commerce, com xampu e óleo para barba e cera de bigode. Todos feitos com matérias-primas naturais e de origem vegetal.