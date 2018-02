Com a Lei de Acesso à Informação, conselheiros do CNJ estudam um jeito para não expor demais a vida privada dos servidores com a publicação de seus contracheques.

Querem evitar que apareçam informações como pagamento de pensão alimentícia ou empréstimos, por exemplo.

E para que os holerites não venham a público individualmente, a Procuradoria Geral da República se organiza para colocar todos, simultaneamente, no ar. O STF faz o mesmo.