Só nós dois

Posse de Dilma, Salão Nobre do Palácio do Planalto lotado, José Eduardo Cardozo chamou Gilberto Carvalho para um longo abraço.

Tiraram fotos juntos e, em seguida, o titular da Justiça falou ao ouvido do ex-ministro da Secretaria Geral da Presidência: “Vamos marcar uma conversa na semana que vem? Estamos precisando…”.

Dois pra lá…

Mesmo cenário, outra dupla permaneceu quase o tempo todo próxima, conversando bastante: Lázaro Brandão e Nelson Barbosa.

…dois pra cá

Já na recepção no Itamaraty, Luiz Trabuco passou boa parte do tempo em confabulações com Joaquim Levy.