E não é que Chico Buarque deu um jeito de se apresentar no show anual da Mangueira – anteontem, no Viva Rio! Cantou Olhos nos Olhos ao lado da portuguesa Carminho e finalizou com o samba que compôs em homenagem à escola, em 1998.

Ausência sentida pela nação verde-e-rosa? Beth Carvalho.