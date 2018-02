A galerista Myrine Vlavianos prepara atração especial para o Show Case da SP-Arte: uma mostra com as obras do casal Nicolas Vlavianos e Teresa Nazar, seus pais, que, este ano, completariam 50 anos de casados.

