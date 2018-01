Condoleezza Rice teve de adiar seu concerto no Brasil, marcado para novembro. A ex-secretária de Estado dos EUA sofreu luxação na mão direita e ficará afastada do piano por, no mínimo, seis semanas.

