Telas, por elas

A artista plástica Roberta Cajado (acima) se uniu à publicitária Tina Castro para criar o OAK Studio – que será lançado terça-feira, no Dia Internacional da Mulher, com exposição no Cartel 011. “Somos uma galeria de arte 100% online, que vai representar somente mulheres, nacionais e internacionais”, explica Roberta.

O evento de ‘abertura’ reunirá obras de cinco artistas — Anita King, Nyra Lang, Thais Graciotti, Thalita Hamaoui e Verena Smit. “Elas têm em comum obras que exploraram o olhar e chamam a atenção para um novo momento, onde a mulher expressa o feminino para além dos moldes convencionais.”