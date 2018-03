Pelo jeito, Edmundo Safdié quer mesmo sair do setor bancário. Depois de vender o Banco Cidade, em 2002, para o Bradesco, agora o fundador do Safdié Bank passou sua instituição na Suíça para as mãos do banco israelense Leumi. O negócio, de pouco mais de 182 milhões de euros, ainda tem que passar pela aprovação das autoridades locais.

A família pretende continuar atuando no Brasil no ramo imobiliário e em investimentos diretos em empresas.