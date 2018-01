TCU aponta mais de 90% de uso irregular de recursos do Fistel e do Fust

Em análise que acaba de concluir, sobre as contas nas telecomunicações, o TCU consolidou novos números sobre a má-gestão de fundos do setor. De R$ 101 bilhões arrecadados pelo Fistel e pelo Fust, desde 1997, apenas 6% foram aplicados.O relator Bruno Dantas afirmou, em exposição aos ministros, que “são de arrepiar” algumas das destinações dadas aos recursos.

De 1997 a 2015, segundo o relator, o Fistel arrecadou R$ 82,27 bilhões “e só usou 5% na fiscalização das telecomunicações, objetivo que está na raiz de sua criação”. Entre o que chamou de “gastos extravagantes” estão a transferência de valores para a Cia. Das Docas, obras de ferrovias, a assistência farmacêutica e até beneficios previdenciários.

O Fist, criado em 2001, arrecadou R$ 19,4 bilhões e so destinou 1,2% à sua atividade central — a universalização do sderviço de telecomunicações.

No final do estudo, o TCU pede que a Anatel “dê transparência aos dados atualizados sobre as receitas arrecadadas” e recomenda à Casa Civil e ao Ministerio das Comunicações atenção quanto ao descompasso “entre o volume arrecadado e a aplicação dos recursos”.