Isabel Clark – uma das poucas representantes do Brasil na Olimpíada de Inverno – elogiou a italiana Michaela Moioli, que levou o ouro no Snowboard.

A snowboarder, de 41 anos, postou foto em seu Instagram com a vencedora. “Estou muito orgulhosa de Mikki. Há seis anos a conheci nos treinos em Cervinia. Ela perguntava como eram as pistas de Copa do Mundo”.