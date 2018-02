Foliões internautas estão preocupados com o meio ambiente no carnaval de SP. Estão debatendo os “chuveirões de glitter” da Skol no Largo da Batata. Temem poluição no solo e danos em animais da região.

A Skol afirma: o glitter no chuveiro será biodegradável. E recipientes montados vão recolher o excedente.