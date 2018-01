Em pleno feriado de carnaval, produtor rural trabalhava na floresta amazônica. Só que o Ibama também estava de prontidão.

Resultado? Dois tratores, que iniciavam desmatamento no interior do Mato Grosso, foram apreendidos – além de correntão (usado para derrubar árvores) e carreta-tanque com 5.000 litros de combustível.