Situação insustentável

Vários passageiros de voos diferentes se depararam, ontem pela manhã, logo após deixarem os respectivos “fingers” no Aeroporto de Guarulhos, com uma fila gigante antes mesmo de chegarem ao saguão da Receita Federal (foto acima). E depois de descerem a escada rolante, tiveram de enfrentar a “pequena” fila do passaporte (foto abaixo). Com um cartaz Rio+20, funcionário da conferência tentava apartar alguns convidados perdidos na multidão. Ressalva: a boa vontade dos agentes da Receita era visível mesmo ante o caos.

