Olavo Setubal, alguns meses atrás, chegou a levantar a possibilidade de ceder a presidência do conselho do Itaú para Pedro. “Meu pai tinha a visão de que a empresa vem antes de interesses pessoais,” diz Roberto.



Já Pedro lembra que seu pai, Walther, tirou o nome Moreira Salles do banco para despersonalizá-lo.

