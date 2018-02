Francisco Costa ataca de performer. O estilista da Calvin Klein apresenta, sexta, o happening Kalos, na piscina do Sesc Belenzinho. A concepção é assinada por Vik Muniz.

Sinergia 2

No mesmo evento, Pedro Lourenço usará tecido “grafitado” por um coletivo e desenhará roupas para o público presente. Os participantes poderão, com auxílio de professores de costura, fazer seus próprios modelitos usando as criações do estilista.