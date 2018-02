Sinceridade 2

De NY, fonte da coluna enviou e-mail com discurso de março de 2006, feito por Obama durante debate sobre aumento do limite do teto da dívida americana, no Congresso. Altamente crítico, o então senador classificou a discussão como sinais de “falência de liderança”, “de que o governo não consegue pagar suas dívidas” e “de irresponsabilidade fiscal”. E acusou Washington de “jogar o peso de suas más escolhas nas costas de nossa crianças e netos”.

Terminou com um “a América merece mais”.