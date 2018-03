Antes de fazer o seu primeiro show em São Paulo, Mick Hucknall, vocalista do Simply Red, se reabasteceu no Kosushi. Pediu ao sushiman George Koshoji para experimentar de tudo e escolheu… o peixe-prego.

Aliás, a turma que foi trabalhar no show, no Credicard Hall, circulou com pulseiras “reaproveitadas”.

Vinham com a inscrição “Ozzy Osbourne – Palmeiras 2008”. Reciclagem?

