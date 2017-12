Simples assim

Os presidentes de federações comerciais que jantaram com Dilma– quarta, no Palácio da Alvorada – notaram: a presidente estava bastante descontraída e falante. “Se fosse sempre assim, conquistava o restante do empresariado”, afirmou um deles.

Na mesa de Dilma estavam Aloizio Mercadante, Guido Mantega e Guilherme Afif. Além de Flávio Rocha e Luiza Trajano, do IDV. Os demais convidados se acomodaram em outras seis mesas, cada uma com oito lugares. O encontro durou pouco mais de três horas.

Simples 2

E Afif anuncia hoje em SP – ao lado de Haddad – a adesão da capital paulista ao Redesim, parte da Caravana da Simplificação. O objetivo é reduzir para cinco dias o processo burocrático de abertura de uma empresa. Hoje leva-se, em média, 150 dias.

Já para fechar… “O esforço atual é similar ao de se tentar romper contrato com operadoras de celular”, brinca Afif.