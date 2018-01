A Prefeitura trocou, semana passada, as quatro bandeiras que ficam no Viaduto do Chá – duas da cidade de SP e duas do Estado. Elas já haviam sido substituídas em julho, depois das manifestações – quando foram arrancadas.

Desta vez, segundo a Subprefeitura da Sé, a culpa foi das chuvas e dos vendavais.

Simbólico 2

E, pouco mais de sete meses depois de ter sido substituída, a bandeira do Brasil na Praça da Bandeira está novamente rasgada. Mas, agora, há outras em estoque.