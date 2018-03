Depois de ver indeferidos seus pedidos de passagens e diárias para realização de inspeções nos Estados, Eliana Calmon, corregedora do CNJ, foi ter com Fernando Marcondes, secretário geral do Conselho: “Não posso parar meu trabalho. Se precisar, vou usar minhas milhas e pagar o hotel com dinheiro do meu bolso”.

Surtiu efeito: Marcondes justificou que os indeferimentos se deviam à contenção de gastos e reabriu a torneira.