Sim à brasileira

Adam Clayton, baixista do U2, se casa hoje com a brasileira Mariana Teixeira de Carvalho. Após cerimônia civil, em Dublin, haverá almoço na casa do roqueiro. As comemorações continuarão em um castelo perto de Cannes. Serão mais três dias de festa – com direito até a uma palinha de Bono.

Neta de Renato de Albuquerque, presidente da Alphapar e idealizador de Alphaville, Mariana trabalha no mercado de arte em Londres.Mas conheceu Clayton em São Paulo, durante turnê da banda em 2011.