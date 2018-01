A história do judiciário brasileiro vai virar longa-metragem. A ser dirigido e roteirizado pelo cineasta e ator Vicentini Gomez, Justiça! Uma História será um docudrama que abordará os casos mais polêmicos e emblemáticos da Justiça nacional – do período colonial à atualidade.

Além da reconstituição dos episódios – com participação de atores como Marcos Caruso e Ana Lúcia Torre –, o filme terá depoimentos de grandes juízes, advogados e desembargadores.

…no tribunal

Gomez conta com uma parceria de peso para a realização do projeto: o apoio da Associação Paulista de Magistrados. Entre os casos enumerados pelo diretor, e que farão parte do filme, destaque para Olga Benário, os irmãos Naves e o mensalão.

A ideia é estrear em 8 de dezembro deste ano – Dia da Justiça.