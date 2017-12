Chamou atenção a presença de Marcos Pereira, do PRB, anteontem, na posse de Emídio de Souza na presidência do diretório paulista do PT. Ainda mais porque o ato foi palco para Alexandre Padilha, candidato do partido ao Palácio dos Bandeirantes.

O PRB está, desde maio, na base do governo Alckmin – ocupando, inclusive, a Secretaria de Desenvolvimento Social.