Poucos fãs de Schumacher fazem vigília no hospital de Grenoble, na França. A situação deve mudar hoje, quando um grupo prometeu levar faixa em homenagem ao piloto e seu aniversário de 45 anos – que será amanhã.

Por causa da quantidade de carros de imprensa na porta, a entrada de emergência ficou bloqueada.

Shumi 2

A família do alemão está usando uma saída lateral do hospital para evitar contato com os outros. Quem acompanha o estado de saúde é seu pai, a mulher, seus filhos e o irmão. E há sempre alguém ao lado dele.

Shumi 3

Entre os principais riscos de se esquiar fora das pistas – como fez Schumacher – estão avalanches e obstáculos no trajeto. A estação de Maribel, local do acidente, é uma das mais famosas e caras da França, reduto de celebridades que gostam de esquiar.