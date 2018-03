Show de açúcar

Danielle Noce– que comanda o blog I Could Kill For Dessert–, está bem feliz. Depois de acumular milhares de fãs pela internet, com suas receitas de doces disponíveis em seu site e no YouTube, a confeiteira agora migra também para o impresso. Lança, dia 24, seu primeiro livro, Por Uma Vida Mais Doce, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional– edição da Melhoramentos. Formada em confeitaria e panificação pela reconhecida escola francesa École Lenôtre, em Paris, Danielle conta que foi difícil deixar algumas receitas de fora, elegendo “apenas” 170. “Havia muito mais”, afirma. As ilustrações ficaram por conta da designer brasileira radicada em Londres Beatriz Sanches, e as fotos, pelas lentes de Helena Peixoto. Além do livro, Danielle – que é considerada a “fenômeno do doce” – se prepara para estrear na televisão, em dose dupla. Na TV fechada, terá um programa no canal Food Network; e, na TV aberta, já tem confirmada uma participação no programa Dia a Dia, da Rede Bandeirantes.

