O príncipe Albert, de Mônaco, jantou no Aprazível, em Santa Teresa, antes de ir ao baile do Copacabana Palace – anteontem, no Rio. Estava com Ronaldoe sua nova namorada, Paula Morais, e também na companhia do casal Liège Monteiroe Luiz Fernando Coutinho.

Convidado para o tradicional baile de gala, que este ano teve como tema Sherazade, o Fenômeno preferiu não ir. “Ele não estava com roupas apropriadas”, justificou Luiz Fernando.

Sherazade 2

No hotel mais tradicional do Rio, decoração extravagante: enormes camelos em cor-de-rosa e preto, além de muito dourado, frutas e doces. O responsável? Zeca Marques. “Deus criou o homem e o Zeca. Ele ficou feliz e eu também”, disse à coluna. A inspiração? “Veio lá de cima, do céu”.