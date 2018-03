Inspirados pelo movimento desconstrutivista e pelas linhas arquitetônicas, Gisela e Gustavo Assis fundaram este ano a marca de óculos de sol Lapima (que quer dizer ‘lá em cima’ na língua do filho caçula do casal). Até agora foram fabricados seis modelos, todos com shape clássico e cartela de cores neutras. “O Brasil nunca foi referência no mercado de óculos, queremos mudar esse cenário com um produto de alta qualidade, design atemporal e peças importadas dos melhores fornecedores, como lentes alemãs e placas de acetato italianas, mas com desenho e produção brasileiras”, explicou Gustavo. “Por isso nosso slogan é Shaped in Brasil e não Made in Brasil”, emenda Gisela. O diferencial na montagem dos óculos da marca é que cada modelo tem as armações esculpidas a partir de um processo tecnológico de usinagem 3D e depois passam pelas mãos de artesãos. “Misturamos alta tecnologia com o handmade”. Toda essa inovação chamou atenção dos suíços. “Estamos com alguns modelos à venda na loja Cabinet, em Zurique.”

