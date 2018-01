Em temporada de surpresas em Brasília, a última veio da Frente Parlamentar da Agropecuária. Que, em almoço nesta terça-feira, com a presença de 33 deputados de diversos partidos e os principais presidentes das entidades do agro, lançou o deputado Marcos Montes, do PSD mineiro, para concorrer… à Presidência da Câmara, logo após o recesso.

Existe uma articulação grande e, com a falta de políticos de peso e sem ficha corrida, o Planalto vê com bons olhos.