Há quem defenda que, com o Vale Cultura, os teatros brasileiros exibam peças também às terças, quartas e quintas-feiras. Isso possibilitaria um movimento maior e poderia baratear entradas no futuro.

Indagada a respeito, Marta Suplicy avisa: não interfere no mercado, mas vê com bons olhos a proposta. A ministra tem encontro com produtores culturais esta semana.