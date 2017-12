Sessão extra do TCU foi pautada depois de jantar de ministros com Temer

A sessão extra do TCU de ontem – que autorizou o governo a liberar crédito extraordinário aos Estados – foi pautada na sexta, um dia depois de ministros do tribunal terem jantado com Temer. Que, de olho na aprovação da reforma da Previdência, tinha todo interesse na liberação.

Vital do Rego

estava presente

O relator, Vital do Rego, era um dos presentes. Outro era Gilmar Mendes. A oposição cogita tomar alguma iniciativa para barrar a liberação – lembrando, entre outras, que Gilmar barrou medidas semelhantes na era Dilma.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Leia mais notas da coluna:

+ Economista não vê razão para mulher se aposentar mais cedo

+ Em SP, a primeira rescisão de contrato pela nova lei trabalhista