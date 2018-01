Miranda adianta algo sobre a nova unidade da Paulista: não contará com uma piscina no último andar do prédio. “A aventura de fazer isso no Sesc 24 de Maio já foi suficiente (risos)”, explica.

Vista

O forte do lugar, segundo ele, é o mirante da cobertura onde estará instalada a comedoria do espaço. Com vista para toda Paulista, o spot promete ser “o paraíso dos fotógrafos”.