Sesc Paulista é inaugurado em grande estilo

O Sesc Paulista, a ser inaugurado amanhã, já tem sua programação disputada. Nos dias 2 e 3 de maio, ele apresenta a PianOrquestra – 5 pianistas dirigidos por Claudio Dauelsberg.

Além disso, amanhã e terça a fachada do prédio será iluminada com projeções da United VJs e da VJ Spetto – que fez as projeções da abertura da Olimpíada no Rio, em 2014.

