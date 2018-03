Servidores do STF apostam que a tendência da Segunda Turma do STF, no momento, é pela soltura de Geddel Vieira Lima. E, assim, pela derrota dos votos de Edson Fachin e Celso de Mello.

Leia mais notas na coluna:

+ Hélio José tenta incluir indiciamento de Meirelles e Padilha em CPI

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+ Cultura cria novo espaço de arte e homenageia Iatã Cannabrava