Meio Ambiente troca titular do combate ao desmatamento

Jair Schmitt, servidor de carreira do Ibama, é o novo diretor da Políticas de Combate ao Desmatamento do Ministério do Meio Ambiente. Entra no lugar de Thelma Krugg – que, segundo informa o MMA, vai “dedicar-se com ainda mais afinco” ao seu trabalho na ONU, onde é vice-presidente do Painel sobre Mudança do Clima, o IPCC.

Meio Ambiente 2

Por trás da mudança, ao que se informa, há um choque de números. Alguns ambientalistas falam em desentendimentos entre o ministério e o Inpe – ao qual Thelma é ligada – sobre a metodologia usada para calcular o total de áreas desmatadas no País.

À coluna, a assessoria de Sarney Filho diz que o ministro reconhece mpetência científica e técnica” da ex-diretora e que “ocorre normalmente o processo de transição entre os dirigentes”.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

TJ manda Twitter revelar

quem fez críticas a Alckmin

A 4.ª Câmara de Direito Privado do TJ-SP determinou anteontem que o Twitter forneça a Alckmin os dados cadastrais de seis usuários. Motivo? O governador alega ter sofrido danos morais nos posts divulgados – que, entre outras, o chamaram de “ladrão” e “mentiroso”.

Assim que a decisão do TJ foi divulgada, os usuários protestaram promovendo tuitaço chamando de “gravíssimo o ataque político e ao sigilo de dados”.

Municipal vai abrir ao público

o Salão dos Arcos, no subsolo

O Salão dos Arcos – espaço quase desconhecido no subsolo do Teatro Municipal – abre as portas ao público, pela primeira vez, em maio. Facundo Guerra, em parceria com a Campari Red Experience, vai reunir 18 artistas para criar obras a fim de despertar os sentidos dos visitantes em uma grande exposição.

Salão dos Arcos 2

A “ocupação” começa dia 2 e terá oito datas – nas quais vai abrir também à noite. Além das instalações dos artistas haverá performances, apresentações musicais surpresa e bares servindo drinques.

Schwarzenegger em SP para

encontro com empresários

Arnold Schwarzenegger é a estrela de seleto almoço para convidados do Arnold Business Lunch – amanhã no Transamérica Expo Center. O ator falará de sua carreira e suas atividades em conversa mediada pelo medalhista olímpico Gustavo Borges, dentro do evento Arnold Classic South America.