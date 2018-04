Serra, paz e amor?

Consta que José Serra se reuniu no fim de semana com Cândido Vaccarezza, líder do PT. O governador teria deixado claro, segundo fontes, que as portas do Bandeirantes estão abertas para discutir temas de interesse dos petistas.

Leitura imediata de uma das fontes ouvidas: no melhor estilo Lula, Serra já estaria tentando neutralizar os ataques que certamente virão em 2010.

Tanto o governador como o deputado negam o encontro. Vacarezza admite, apenas, que os dois se reuniram para discutir a posição paulista no caso do pré-sal. E só.