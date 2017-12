Ao ser indagado ontem sobre sua conversa com Temer em Brasília, domingo à noite, no Palácio do Jaburu, o senador José Serra não quis se estender. Mas afirmou, ao ser perguntado, que não foi convidado pelo vice-presidente para assumir o Ministério da Fazenda. “Não é verdade”, assegura o senador.

Aliás, Serra tem sido aconselhado por aliados a aceitar, num eventual governo do Temer, a Educação ou a Infraestrutura.