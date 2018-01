Serra e Moro trocam gentilezas

Não foi jurídica ou sobre diplomacia a conversa, anteontem, entre José Serra e o casal Moro, no evento em que a IstoÉ homenageou os Brasileiros do Ano, em SP.

O juiz Sergio Moro elogiou a política de genéricos do tucano quando ministro de FHC e Serra, elogiou Rosângela, mulher de Moro, pelos artigos que escreveu, como advogada, sobre medidas judiciais na área da saúde.

Para quem não sabe, Rosângela representa, em ações na Justiça, os portadores da Niemann Pick C – doença que exige remédio que custa R$ 25 mil a caixa.

Descontração

Pouco antes da cerimônia, Moro brincou: “O único pedido que fiz à organização do evento foi não me colocar na mesma mesa com o Renan e o ministro Marco Aurélio…”