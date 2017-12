A Dan Galeria recebe, no dia 19 de março, mostra individual de um dos maiores gravuristas do mundo, o austríaco Axl von Leskoschek.

Com curadoria de Peter Cohn e José Neistein, a exposição trará 160 gravuras do artista, incluindo 35 ilustrações dos romances do escritor Fiódor Dostoiévski.

A exposição já esteve em Washington e na Áustria.