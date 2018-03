Sérgio Sá Leitão explica a ideia do projeto “Lei Temer”. “Ela permitirá que recursos das loterias federais, destinados legalmente à cultura – 3% do total arrecadado–, saiam da Caixa diretamente para projetos culturais.

Selecionados por meio de edital.

Para tanto, de acordo com o ministro, “haveria um comitê gestor formado por membros do governo e do setor, para supervisionar a execução e acompanhar os resultados”. Boa ideia…

