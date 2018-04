Sergio Ajzenberg e Ayrton Martini, da FAHM/Divina Comédia, estreiam seu novo projeto, agora na TV aberta.

Tempero e Arte, programa de gastronomia e música, vai ao ar a partir de 7 de maio no canal Cine Brasil e contará com participação de Ana Cañas, Mariana Aydar e Luedji Luna dividindo o palco e as panelas com chefs como Juliana Amorin, do Ecully, Viko Tangoda e Dani França Pinto, do Lola Bistrot.