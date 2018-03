Por falar em fraudes e lavagem, está para chegar ao mercado um valioso recurso para os fiscais do mercado financeiro: um software criado para detectar quem pratica esses crimes.



O tal software permite cruzar listas internacionais com dados da Polícia Federal e até do STJ. Vai ser uma espécie de Serasa contra o crime organizado.

