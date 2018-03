O sequestro do voo da Vasp em 1988 vai virar filme. Com roteiro de Lusa Silvestre e produção da Escarlate, o longa será inspirado na história de um brasileiro que após perder o emprego tenta se vingar do presidente José Sarney. Lançamento previsto para 2019.

