Quarenta anos depois, uma cadeira assinada por Sérgio Rodrigues será produzida em série. O protótipo da Chifruda, que fazia parte do acervo de um colecionador americano, foi comprado pela Espasso – loja nova-iorquina especializada em design brasileiro.

O lançamento será no dia 15 de setembro, com presença do arquiteto, de 82 anos.