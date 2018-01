Senadoras fazem fila na tietagem a Chico no Congresso

Chico Buarque foi a estrela da manhã desta segunda-feira no Palácio da Alvorada e no Senado, onde corre o julgamento da presidente. No café da manhã com Lula e ex-ministros, Dilma brincou com José Eduardo Cardozo, que já teve fama de galã, ao ver as mulheres fazendo selfies com o cantor: “Olha lá, você perdeu a vez”, disse a presidente ao seu defensor no processo de impeachment.

A senadora Vanessa Grazziotin também tietou Chico. Assim que ele chegou ao Senado, foi até a tribuna de convidados parar tirar uma selfie com o cantor e aproveitou parar dar um abraço apertado nele. Até o deputado Silvio Costa se rendeu: “Chico Buarque é encantador”. O cantor acompanhou o discurso de Dilma e o interrogatório dos senadores sentado ao lado de Lula.