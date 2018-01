As seis senadoras denunciadas no Conselho de Ética do Senado pediram que o processo seja arquivado. Além delas, 21 senadores assinam o pedido.

Antes, 14 senadores haviam assinado a denúncia. O que as duas listas têm em comum? O parlamentar Ciro Nogueira, que endossou o tanto a denúncia quanto o pedido de arquivamento.