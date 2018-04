Senado vota nova lei para licenças ambientais

Está para acontecer hoje ou amanhã, no Senado, o primeiro teste da política ambiental do governo pós-Mariana e pós-COP 21: a votação do projeto 654/2015, que estabelece rito sumário para licenciamento de futuras obras ambientais.

Agregado à Agenda Brasil, montada por Renan Calheiros, o texto, do senador Romero Jucá, simplifica as etapas do processo e reduz os prazos para autorização de obras. Já incluído na ordem do dia, depende apenas do próprio Renan para entrar em pauta.

.

O projeto tem contra si o Ministério Público Federal e um amplo manifesto assinado por 135 ONGs ambientais.