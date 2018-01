Senado quer ouvir BNDES sobre empréstimos ao exterior

Comissão do Senado está convidando – e quer ouvir ainda este ano – Maria Silvia Bastos Marques, do BNDES, sobre as regras que o banco pretende implantar para dar transparência às operações que envolvam empréstimos ao exterior.

Autor da iniciativa, o senador tucano Ricardo Ferraço valeu-se de uma pré-auditoria do TCU segundo a qual foram mandados mais de R$ 50 bilhões para investimentos em cerca de 140 projetos fora do País desde 2006. O pedido já estava pronto, no início do governo Temer, quando Maria Silvia foi para o lugar de Luciano Coutinho — e os senadores decidiram então dar algum tempo para formalizar o convite.

Informações do próprio banco, semana passada, anunciavam um pente fino em um pacote de projetos antigos – dos quais 47 em andamento e 25 já contratados.