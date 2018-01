Senado debate MP que define controle sobre obras

Muitos dos arquitetos e engenheiros do Brasil estão de olho, na tarde desta terça-feira, 20, no debate da MP 678, no Senado. Tudo porque, já aprovado na Câmara, o texto — que autoriza o uso do Regime Diferenciado de Contratações para obras e serviços no âmbito da segurança pública — sofreu vários adendos que o ampliam para obras como metrô, estradas e aeroportos.

Segundo o Conselho de Arquitetura do Brasil, a aprovação dessa medida vai permitir que os vencedores de licitações, inclusive em áreas de mobilidade urbana, fiquem responsáveis por controle de qualidade, testes e prazos, enfraquecendo os controles da sociedade sobre essas operações.